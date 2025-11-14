На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали главные поводы для беспокойства

WEBBANKIR: россиян волнует рост цен, ЖКХ и медицина
Alexander Legky/Global Look Press

Россиян волнует рост цен, ЖКХ и медицина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

Большинство опрошенных россиян (74,5%) назвали главным поводом для беспокойства рост цен и недостаточное повышение дохода. Лишь 3,8% респондентов оценили свой доход как высокий, 49,7% считают его средним и 46,5% — низким.

На втором месте среди основных поводов для беспокойства оказалась проблема плохих жилищных условий, ее отметили 41,5% респондентов. Примерно столько же количество опрошенных — 40,9% — волнует доступность и качество медицинских услуг. Далее с большим отрывом следуют проблемы, связанные с доступностью и качеством отдыха (23,9% голосов) и образования (18,9%). Также примерно каждый пятый опрошенный пожаловался на дефицит свободного времени. 14,5% переживают из-за отсутствия интересной работы, а 10,7% из-за того, что боятся потерять свое рабочее место.

Поводами для оптимизма участники опроса делились в целом менее охотно, самый выраженный из них набрал чуть больше трети голосов. Отвечая на вопрос «что, напротив, соответствует вашим ожиданиям?», 36,5% выделили качество инфраструктуры вокруг. Под этим понималось наличие магазинов, кафе, предприятий сферы развлечений и услуг, парков. Еще 33,3% опрошенных оказались довольны имеющимся у них свободным временем. А вот жилищные условия вызывают удовлетворенность менее чем у четверти опрошенных (23,3%). Свою работу считают интересной 22% опрошенных, довольны карьерными перспективами 13,8%. Позитивно оценивают доступность качественного отдыха 13,2%, медицинских услуг — 10,1%. В свою очередь текущий уровень цен и доходов устраивает 11,9% респондентов.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. На предложенные вопросы можно было дать несколько вариантов ответа.

Ранее россиянам пообещали, что подсолнечное масло подешевеет.

