Россиянам пообещали, что подсолнечное масло подешевеет

Подсолнечное масло в России подешевеет в 2026 году, но снижение его стоимости составит менее 10%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«После периодов ажиотажного спроса и высокой волатильности на рынке подсолнечного масла к 2026 году возможно его удешевление благодаря хорошим урожаям и стабилизации логистических цепочек. Однако рассчитывать на обвальное падение цен не стоит. Скорее, речь идет о коррекции после пиковых значений или очень медленном снижении на несколько процентов. На данный момент нет ни одной категории товаров первой необходимости, для которой бы с высокой долей вероятности прогнозировалось падение цен на 10% и более в 2026 году», — отметил Трепольский.

По его словам, общий уровень инфляции, который, по прогнозам Банка России, в 2026 году должен вернуться к целевому показателю в 4%, не предполагает дефляционных процессов по ключевым потребительским товарам. Стабилизация цен на некоторые продукты, наблюдавшаяся в предыдущие периоды, скорее всего, сменится умеренным ростом в рамках инфляции, уверен финансист.

Согласно статистике Минэкономразвития, с 28 октября по 5 ноября годовая инфляция в России снизилась до 7,89% с 8,13% на предыдущей неделе.

