На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, как завершение шатдауна в США повлияет на криптовалюты

Аналитик Чен: завершение шатдауна в США позитивно скажется на курсах криптовалют
true
true
true
close
Dado Ruvic/Reuters

Завершение рекордного шатдауна в США может стать поворотным моментом для мировых финансовых рынков, в том числе и криптовалют. Об этом в беседе с РИАМО сообщила генеральный директор криптобиржи Bitget Грейси Чен.

«Мы рассматриваем решение сената США, положившее конец приостановке работы правительства, как ключевой шаг на пути к восстановлению экономической стабильности», — отметила эксперт.

Помимо завершения шатдауна, по ее мнению, позитивное влияние на криптовалюты окажет и продолжение обсуждения законопроекта о регулировании цифровых активов под надзором CFTC, что представляет собой «долгожданный прорыв для индустрии».

Речь, по ее словам, идет о двухпартийном законопроекте, представленном в сенате США, который направлен на установление четких правил для рынка криптовалют. Документ должен устранить создать прозрачные условия для работы криптобирж и инвесторов, пояснила Чен.

13 ноября президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.

По словам главы Белого дома, «шатдаун демократов» нанес огромный ущерб. Во время прекращения работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.

Ранее Трамп предложил выплатить поощрение авиадиспетчерам за работу в шатдаун.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами