Эксперт объяснила, как завершение шатдауна в США повлияет на криптовалюты

Завершение рекордного шатдауна в США может стать поворотным моментом для мировых финансовых рынков, в том числе и криптовалют. Об этом в беседе с РИАМО сообщила генеральный директор криптобиржи Bitget Грейси Чен.

«Мы рассматриваем решение сената США, положившее конец приостановке работы правительства, как ключевой шаг на пути к восстановлению экономической стабильности», — отметила эксперт.

Помимо завершения шатдауна, по ее мнению, позитивное влияние на криптовалюты окажет и продолжение обсуждения законопроекта о регулировании цифровых активов под надзором CFTC, что представляет собой «долгожданный прорыв для индустрии».

Речь, по ее словам, идет о двухпартийном законопроекте, представленном в сенате США, который направлен на установление четких правил для рынка криптовалют. Документ должен устранить создать прозрачные условия для работы криптобирж и инвесторов, пояснила Чен.

13 ноября президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.

По словам главы Белого дома, «шатдаун демократов» нанес огромный ущерб. Во время прекращения работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.

Ранее Трамп предложил выплатить поощрение авиадиспетчерам за работу в шатдаун.