Названы три самые частые причины внезапных блокировок банковских карт россиян

Адвокат Гибадуллин: переводы на свои счета все чаще приводят к блокировке карт

Все больше россиян начали сталкиваться с внезапной блокировкой банковских карт после перевода средств самому себе со счета на счет. Это новое явление, которое связано с реализацией «антиотмывочного» закона, который до этого касался только предпринимателей и юрлиц. Заморозка происходит по одной из трех наиболее частых причин, рассказал 360.ru адвокат Евгений Гибадуллин.

Карты блокируются автоматически после того, как разработанные банком алгоритмы оценят те или иные действия пользователя как нетипичные. Самая частая причина – это как раз реализация ФЗ 115. Вторая причина блокировки – это борьба с мошенниками, так как часто россияне аккумулируют деньги на едином счете, чтобы потом разовым платежом перекинуть их аферисту – в этом случае блокировка позволяет вовремя спасти жертву преступника, объяснил юрист.

«В последнее время в судебной практике нередко встречаются случаи, когда на банк возлагают обязанность возместить клиенту сумму переводов, поскольку кредитно-финансовая организация не проявила должной осмотрительности при исполнении распоряжений клиента относительно денежных средств, имеющихся на счетах», — объяснил адвокат.

Третья частая причина блокировки – это борьба с дропперами, которые используют банковские карты для вывода украденных у россиян денег.

На сегодняшний день нельзя назвать конкретные суммы, начиная с которых действия клиента будут расцениваться банком как подозрительные, особенно с учетом того, что производится оценка алгоритмами, а не людьми, отметил Гибадуллин. Чтобы избежать таких обстоятельств, он посоветовал указывать назначение платежей, не дробить большие суммы на маленькие, сохранять документы об источниках доходов, особенно крупные платежи и переводы выполнять лично в отделении банка.

Если блокировка уже произошла, то для решения вопроса нужно обратиться в банк и предоставить сотрудникам письменные пояснения и документы с подтверждением источников дохода, заключил юрист.

До этого директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров предупредил, что крупные переводы по СБП самому себе включат в признаки мошеннических операций. По его словам, банки будут это учитывать, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому не совершал переводы в течение шести месяцев.

Центробанк опубликует приказ с новыми признаками мошеннических переводов в ближайшее время. Подозрительным также будут считаться: смена номера телефона для входа в онлайн-банк, использование нетипичного интернет-провайдера.

Ранее депутатов призвали сделать жестче лимит банковских карт.