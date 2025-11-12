Россиянам рассказали, как безопасно переводить деньги между своими счетами

Центробанк начал блокировать переводы на крупные суммы, которые клиенты отправляют сами себе через Систему быстрых платежей. Такие операции расцениваются как мошеннические. Безопасно переводить денежные средства между собственными счетами можно с помощью постоянного поручения на автоматический перевод, объяснила «Известиям» адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Анна Соколова.

По словам специалиста, поручение на автоматический перевод всей суммы или нужной ее части на основной счет является самым безопасным способом регулярного перевода зарплаты и других денежных поступлений. Адвокат заверила, что такие действия не вызовут подозрений у финансовой организации.

В случае, если необходимо сделать разовую операцию, Соколова посоветовала указывать в назначении платежа четкую формулировку, например, «перевод собственных средств». Это поможет аналитические системы банка смогут правильно классифицировать операцию, объяснила эксперт.

«Не следует переводить сразу после получения зарплаты несколько мелких сумм подряд или разбивать крупную сумму на множество мелких переводов в течение одного дня. Такие операции часто вызывают обоснованные подозрения», — предупредила она.

Специалист также посоветовала заранее подготовить документы, подтверждающие источник средств, такие как справка 2-НДФЛ, трудовой договор или выписки по счетам. Если в ходе проверки банк запросит объяснения, то удастся быстро подтвердить законность происхождения денежных средств.

Помимо этого, адвокат предупредила о рисках стать жертвой телефонных мошенников. Эксперт объяснила, что ни в каком случае нельзя переводить средства, следуя указаниям представившихся сотрудниками банка, полиции или службы безопасности. Все операции нужно совершать только по личной инициативе и после внимательной проверки реквизитов.

