Экспорт лимонов из Абхазии в Россию вырос более чем в два раза

Абхазия нарастила поставки лимонов в Россию более чем в два раза
Depositphotos

Поставки абхазских лимонов в Россию в текущем сезоне увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.

С октября 2025 года в Россию экспортировали 196 тонн лимонов против 85 тонн в 2024 году. Также выросли поставки мандаринов — на 716 тонн больше, до 4,3 тыс. тонн, и фейхоа — на 127 тонн больше, до 1 014 тонн.

По прогнозам Минсельхоза Абхазии, в текущем цитрусовом сезоне, который продлится до марта, планируется экспортировать в Россию около 33 тысяч тонн мандаринов.

11 октября сообщалось, что в первые дни октября в России заметнее всего подешевели апельсины, мандарины и капуста. По данным специалистов, средневзвешенные цены на апельсины снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 152,55 рубля за килограмм. Стоимость мандаринов и капусты уменьшилась на 12%, составив 198,44 и 25,25 рубля соответственно.

Ранее Россия призвала Грузию, Абхазию и Южную Осетию заключить соглашение о ненападении.

