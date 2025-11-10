Доля золота в резервах России достигла рекордных значений с 1995 года

Стоимость золотых резервов России по итогам октября почти достигла рекордных $300 млрд, а его доля в резервах выросла до 41,3% — максимума с зимы 1995 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных Банка России.

В октябре Россия увеличила вложения в золото на 6,2%, доведя их до рекордных для современной истории $299,8 млрд. Показатель обновил максимумы третий месяц подряд.

Доля золота в российских активах выросла до 41,3% с 39,6% месяцем ранее — максимум с февраля 1995 года, когда этот показатель составлял 43,9% при стоимости всего $5,5 млрд. Рекорд по удельному весу золота был зафиксирован 1 января 1993 года — 56,9%, а минимальный уровень — в июне 2007 года, всего 2,1%.

В октябре РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка сообщало, что за два года российские резервы выросли на $142 млрд благодаря росту цен на золото. Несмотря на незначительное сокращение физического объема, стоимость золотого запаса страны увеличилась более чем вдвое — с $140,5 млрд на 1 октября 2023 года до $282,1 млрд на 1 октября 2025 года.

Причиной столь значительного прироста были названы цены на металл, подскочившие с $1,8 тыс. до $4,3 тыс. за тройскую унцию.

Ранее международные резервы России выросли на 1,8%.