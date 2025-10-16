На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Международные резервы России обновили исторический рекорд

ЦБ: международные резервы России выросли до рекордных $729,5 млрд
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Международные резервы России достигли рекордного уровня в $729,5 млрд, увеличившись на $7 млрд за неделю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России.

Согласно отчету регулятора, рост показателя на 1% обусловлен главным образом положительной переоценкой. Неделей ранее объем резервов составлял $722,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства РФ, включающие средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в МВФ. Несмотря на введенные западные санкции, включающие заморозку части резервов и ограничения на операции с ЦБ, показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.

На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что рост спроса на золото в мире служит «тревожным» сигналом того, что мировая экономика рискует столкнуться с проверкой на устойчивость.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ призовет Евросоюз использовать замороженные российские активы.

