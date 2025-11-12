На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спрогнозированы ставки по ипотеке на 2026 год

Финансист Селезнев: ставка по ипотеке на вторичное жилье упадет до 17% в 2026 году
true
true
true
close
Shutterstock

Средняя ставка по рыночной ипотеке на покупку вторичных квартир в России опустится до 17% в 2026 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Сейчас при ключевой ставке в 16,5% годовых средняя ставка по вновь выдаваемым жилищным кредитам находится на уровне около 19%, если речь идет о покупке вторичных квартир. По ранее выданным займам и на первичные квартиры ставка существенно ниже. Очевидно, что при снижении ключевой ставки на 2 процентных пункта ипотека (не считая льготную) также подешевеет в среднем на 2 п.п.», — отметил Селезнев.

Он сослался на прогноз ЦБ, согласно которому средняя ключевая ставка в 2026 году составит около 13–15% годовых.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Это было четвертое снижение ключевой ставки в 2025 году. Банки ориентируются на уровень ключевой ставки при формировании своих условий по ипотеке. Впрочем, при смягчении денежно-кредитной политики, ставки по кредитам, как правило, снижаются медленнее, чем по вкладам.

Ранее сообщалось, что россияне почти не заметили снижение ставок по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами