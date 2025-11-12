Спрогнозированы ставки по ипотеке на 2026 год

Финансист Селезнев: ставка по ипотеке на вторичное жилье упадет до 17% в 2026 году

Средняя ставка по рыночной ипотеке на покупку вторичных квартир в России опустится до 17% в 2026 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Сейчас при ключевой ставке в 16,5% годовых средняя ставка по вновь выдаваемым жилищным кредитам находится на уровне около 19%, если речь идет о покупке вторичных квартир. По ранее выданным займам и на первичные квартиры ставка существенно ниже. Очевидно, что при снижении ключевой ставки на 2 процентных пункта ипотека (не считая льготную) также подешевеет в среднем на 2 п.п.», — отметил Селезнев.

Он сослался на прогноз ЦБ, согласно которому средняя ключевая ставка в 2026 году составит около 13–15% годовых.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Это было четвертое снижение ключевой ставки в 2025 году. Банки ориентируются на уровень ключевой ставки при формировании своих условий по ипотеке. Впрочем, при смягчении денежно-кредитной политики, ставки по кредитам, как правило, снижаются медленнее, чем по вкладам.

Ранее сообщалось, что россияне почти не заметили снижение ставок по ипотеке.