Стало известно, сколько россиян поддержали реформу семейной ипотеки

Каждый восьмой опрошенный россиянин (11,44%) назвал реформу, согласно которой оформить семейную ипотеку теперь может только один из супругов, логичным шагом, снижающим риски невозвратов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

8,66% высказались против такого подхода, полагая, что нововведение уменьшает шансы на одобрение кредита. 24,99% увидели в этом решении очередную попытку сократить расходы бюджета. 7,57% уверены, что такая реформа — инициатива банков, стремящихся упростить контроль платежеспособности клиентов.

При этом 27,05% респондентов считают, что из-за нововведения по сути ничего не изменится, ведь созаемщик все равно участвует в сделке. 7,88% полагают, что нововведение требует доработки. 12,42% признались, что эта новость вызывает у них беспокойство.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Минфин России в конце октября проработал изменения правил выдачи семейной ипотеки под 6%. Новые правила предусматривают выдачу одной семье только одного такого льготного кредита и начнут действовать с 1 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что ставку по семейной ипотеке могут поднять до 12%, но есть и другой вариант.