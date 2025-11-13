Эксперт назвал самое выгодное время для покупки новогодних украшений

Покупать новогоднюю атрибутику, в том числе различные украшения, выгоднее всего в конце декабря – в это время продавцы делают большие скидки, чтобы успеть распродать товар до праздников. Лучше всего дотянуть до последнего и приобрести такие товары «под занавес» — 30 или 31 декабря, заявил RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

В последние дни декабря скидки на новогодние украшения достигнут пика – продавцы будут спешить все реализовать. Единственное, на что может не распространяться это правило, — елочные украшения, которые часто покупают в качестве сувениров, на фоне чего их продажи остаются высокими и после праздников.

«На игрушках вряд ли удастся сэкономить... А на всем остальном, что касается атрибутов Нового года, я думаю, удастся сэкономить, если купить уже перед самым праздником», – подчеркнул специалист.

Говоря о подарках, он посоветовал россиянам «не зацикливаться» на этом вопросе, стараясь оставить эту традицию позади. По его мнению, новогодние презенты можно заменить просто добрыми пожеланиями.

До этого специалисты Роскачества посоветовали россиянам купить некоторые продукты для новогоднего стола заранее, отметив, что так удастся избежать переплаты и суеты в магазинах. В числе таких товаров эксперты назвали заморозку, бакалею, консервы (огурцы, каперсы, оливки, консервированная кукуруза и горошек), сладости.

Ранее россиян предупредили о подорожании двух продуктов к Новому году.