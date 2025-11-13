У депутата ДНР Бондаренко арестовали десятки участков под Курском

Несколько десятков земельных участков, принадлежащих депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко, арестованы в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, арест наложен на участки в Курском районе Курской области, предназначенные под застройку коттеджей. Бондаренко владеет строительной организацией, занимавшейся возведением поселка, однако часть земли так и осталась незастроенной.

В начале октября Басманный суд Москвы отправил депутата под арест до 24 ноября. Ей предъявлены обвинения в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Во время одного из заседаний Бондаренко заявила, что обвинение касается 14 млн рублей и что она, по ее словам, стала жертвой оговора. Депутат утверждала, что с начала специальной военной операции оказывала помощь фронту на сотни миллионов рублей. Защита настаивает, что вина фигурантки не доказана.

Следствие также располагает показаниями бывшего гендиректора строительной компании Виталия Синьговского, осужденного на четыре года по делу о растрате при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Он сообщил, что Бондаренко помогла обналичить около 30 млн рублей и передала их экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, который также находится под арестом.

Бондаренко — уроженка Курска. Она была избрана в парламент ДНР в 2023 году и занимала должность заместителя председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.

Ранее курский суд постановил взыскать с главы стройфирмы свыше 152 млн рублей.