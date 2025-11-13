На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У депутата ДНР Бондаренко арестовали десятки участков под Курском

Суд арестовал курское имущество депутата ДНР Бондаренко по делу о хищении
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Несколько десятков земельных участков, принадлежащих депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко, арестованы в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, арест наложен на участки в Курском районе Курской области, предназначенные под застройку коттеджей. Бондаренко владеет строительной организацией, занимавшейся возведением поселка, однако часть земли так и осталась незастроенной.

В начале октября Басманный суд Москвы отправил депутата под арест до 24 ноября. Ей предъявлены обвинения в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Во время одного из заседаний Бондаренко заявила, что обвинение касается 14 млн рублей и что она, по ее словам, стала жертвой оговора. Депутат утверждала, что с начала специальной военной операции оказывала помощь фронту на сотни миллионов рублей. Защита настаивает, что вина фигурантки не доказана.

Следствие также располагает показаниями бывшего гендиректора строительной компании Виталия Синьговского, осужденного на четыре года по делу о растрате при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Он сообщил, что Бондаренко помогла обналичить около 30 млн рублей и передала их экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, который также находится под арестом.

Бондаренко — уроженка Курска. Она была избрана в парламент ДНР в 2023 году и занимала должность заместителя председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.

Ранее курский суд постановил взыскать с главы стройфирмы свыше 152 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами