«Заплатим в рублях»: в отрасли оценили «финансовое решение» Турции для россиян

Турэксперт Мкртчян: россиян не напугает ужесточение денежных операций в Турции
true
true
true
close
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

На туристов не повлияет решение Турции ужесточить финансовые операции с Россией, считает вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян. Уже сейчас 80% россиян ездят туда по системе all-Inclusive, оплачивая все заранее в рублях, а с собой берут, как правило, не более $500 на duty free, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Так он прокомментировал сообщение о том, что турецкие банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По мнению эксперта, на организованном туризме это не скажется, так как все основные статьи расходов, включая экскурсии, спектакли, трансферы, россияне оплачивают по системе «все включено» еще на этапе покупки тура.

«Все, вплоть до аренды автомобилей, оплачивается в рублях, если покупают в турагентстве. То есть 60% везут с собой сумму не больше $500-600», — подчеркнул Мкртчян.

Что касается дорогостоящих покупок, то с этой целью никто не едет в Турцию с «пакетом денег». Так, например, планируя купить часы за 3 млн рублей, человек заранее связывается с продавцами, которые давно подстроились под такую систему. Покупателя просят принести нужную сумму по определенному адресу в своем городе, а уже по прибытии отдают ему товар, объяснил специалист.

«То есть никто давно уже не рассчитывается в Турции. А если берем недорогие покупки, где-то за $600, то турки имеют российскую карту, и люди просто переводят им деньги через СБЕР или ВТБ», — заключил турэксперт.

Напомним, о решении ужесточить контроль финансовых операций с Россией турецкими банками стало известно 11 ноября. Как сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе Турции, эти ограничения, принятые во избежание вторичных санкций, создают новые препятствия для туризма, бизнеса и частных денежных переводов между странами.

Ранее популярный блогер призвал россиян не ездить в Турцию и Египет.

