Банки Турции ужесточили контроль над денежными операциями с Россией

РИА Новости: Турецкие банки ограничили денежные операции с Россией из-за санкций
close
Depositphotos

Турецкие банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. Об этом РИА Новости сообщил источник в государственном финансовом секторе Турции.

По словам собеседника агентства, данные ограничения создают новые препятствия для туризма, бизнеса и частных денежных переводов между странами.

«К сожалению, переводы не осуществляются, и мы не можем открывать счета для российских граждан. Причина — санкции», — рассказал агентству сотрудник одного из банков Турции, уточнив, что подобная ситуация продолжается некоторое время, «создавая серьезные проблемы как для клиентов, так и для самого банка».

31 октября Центральный банк Турецкой Республики лишил лицензии платежную систему Papara, которой в последние годы активно пользовались россияне. Данный сервис стал популярным у путешественников из России после блокировки российских банковских карт за рубежом, позволяя дистанционно открыть счет по загранпаспорту, а верификация давала возможность увеличивать лимиты на операции.

Ранее сообщалось, что российские туристы быстро адаптировались к санкционным ограничениям в Турции.

