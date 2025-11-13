Украина нарастила импорт электроэнергии из ЕС

Фон дер Ляйен: Евросоюз поставит на Украину более 2ГВт электроэнергии

Европейский союз поставит на Украину более 2 гигаваттов электроэнергии для компенсации потерь выработки из-за конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, передает РИА Новости.

По ее словам, это должно помочь стабилизировать энергосистему Украины.

Глава ЕК также заявила, что Евросоюз защитит критически важную инфраструктуру, например, с помощью нового антидронового оружия.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

По информации «Экономической правды», Украина за последние дни потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации, а заявление об остановке всех государственных ТЭС вызвало «истерику» в офисе Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе предрекли Украине самую опасную зиму с начала конфликта.