На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян поторопили с покупкой икры к Новому году

Экономист Ильяшенко: икру стоит покупать до середины ноября в крупных магазинах
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Красную икру и рыбу перед Новым годом лучше покупать с конца октября до середины ноября в крупных торговых точках, сообщила ТАСС доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

Эксперт объяснила, что к этому времени ассортимент магазинов уже сформирован, а сезонное подорожание из-за повышенного спроса еще не стало максимальным.

«Современная заморозка позволяет сохранить рыбу без потери качества на несколько месяцев, а икра в герметичной упаковке также имеет длительный срок годности», — отметила Ильяшенко.

Экономист добавила, что в крупных проверенных магазинах гарантируют качество и безопасность икры. В таких торговых точках есть необходимые документы на продукцию. Кроме того, там поддерживают правильный температурный режим и не допускают частичного размораживания икры.

До этого стало известно, что средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%, а к Новому году цена станет еще выше.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратил внимание на то, что под видом натуральной икры все еще часто продается подделка. Поэтому не рекомендуется приобретать икру через интернет и у непонятных продавцов на улице, а на упаковке, кроме слова «икра», должны быть указаны вид рыбы (например, «лососевая» или «осетровая»), дата производства, срок годности и условия хранения.

Ранее россияне стали отказываться от традиционной красной икры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами