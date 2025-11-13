Россиян поторопили с покупкой икры к Новому году

Красную икру и рыбу перед Новым годом лучше покупать с конца октября до середины ноября в крупных торговых точках, сообщила ТАСС доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

Эксперт объяснила, что к этому времени ассортимент магазинов уже сформирован, а сезонное подорожание из-за повышенного спроса еще не стало максимальным.

«Современная заморозка позволяет сохранить рыбу без потери качества на несколько месяцев, а икра в герметичной упаковке также имеет длительный срок годности», — отметила Ильяшенко.

Экономист добавила, что в крупных проверенных магазинах гарантируют качество и безопасность икры. В таких торговых точках есть необходимые документы на продукцию. Кроме того, там поддерживают правильный температурный режим и не допускают частичного размораживания икры.

До этого стало известно, что средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%, а к Новому году цена станет еще выше.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратил внимание на то, что под видом натуральной икры все еще часто продается подделка. Поэтому не рекомендуется приобретать икру через интернет и у непонятных продавцов на улице, а на упаковке, кроме слова «икра», должны быть указаны вид рыбы (например, «лососевая» или «осетровая»), дата производства, срок годности и условия хранения.

Ранее россияне стали отказываться от традиционной красной икры.