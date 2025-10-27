На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне начали переходить на альтернативные виды икры из-за подорожания красной

«Ведомости»: россияне стали чаще покупать икру из минтая, сельди и трески
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали чаще выбирать недорогие альтернативные виды икры, тогда как спрос на традиционную красную заметно снизился. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Нильсен».

В период с сентября 2024 года по август 2025 года продажи так называемой «белой» икры — получаемой из сельди, минтая и трески — выросли почти на 28%. Одновременно реализация красной икры за это же время упала более чем на треть.

Отдельно аналитики отметили рост интереса к икре мойвы, объем продаж которой увеличился на 17,7%. Абсолютные показатели агентство не раскрыло.

Похожие тенденции отмечает и NTech. По оценкам компании, в первой половине 2025 года рынок натуральной икры сократился преимущественно из-за падения продаж красной: в натуральном выражении они уменьшились почти наполовину, до 1,1 млн кг, а в денежном — до 8,1 млрд рублей. За тот же период икра из минтая прибавила 5% до 1,4 млн кг и 11% до 1 млрд рублей. Продажи продукции из сельди увеличились почти вдвое до 1,6 млн кг и 1,4 млрд рублей, из трески – на 39% до 1,1 млн кг и 673,7 млн рублей.

Ранее россиянам назвали продукты, которые подорожают до конца 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами