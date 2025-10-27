Россияне начали переходить на альтернативные виды икры из-за подорожания красной

Россияне стали чаще выбирать недорогие альтернативные виды икры, тогда как спрос на традиционную красную заметно снизился. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Нильсен».

В период с сентября 2024 года по август 2025 года продажи так называемой «белой» икры — получаемой из сельди, минтая и трески — выросли почти на 28%. Одновременно реализация красной икры за это же время упала более чем на треть.

Отдельно аналитики отметили рост интереса к икре мойвы, объем продаж которой увеличился на 17,7%. Абсолютные показатели агентство не раскрыло.

Похожие тенденции отмечает и NTech. По оценкам компании, в первой половине 2025 года рынок натуральной икры сократился преимущественно из-за падения продаж красной: в натуральном выражении они уменьшились почти наполовину, до 1,1 млн кг, а в денежном — до 8,1 млрд рублей. За тот же период икра из минтая прибавила 5% до 1,4 млн кг и 11% до 1 млрд рублей. Продажи продукции из сельди увеличились почти вдвое до 1,6 млн кг и 1,4 млрд рублей, из трески – на 39% до 1,1 млн кг и 673,7 млн рублей.

