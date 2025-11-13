На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе предложили ускорить введение сбора на посылки с онлайн-платформ КНР

FT: ЕК предложила ускорить введение сбора на посылки с онлайн-платформ КНР
Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести сбор на посылки с китайских онлайн-платформ в начале 2026 года — на два года раньше запланированного срока. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича.

В публикации отмечается, что предложение было представлено за 10 дней до саммита G20 в ЮАР, где европейские лидеры должны обсудить торговые вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином.

Изначально предполагалось, что в середине 2028 года будут отменены нормы, согласно которым товары стоимостью меньше €150 не облагаются импортной пошлиной, и введут сбор на небольшие посылки в размере двух евро.

По мнению Шефчовича, данные временные рамки не соответствуют срочности ситуации.

7 ноября эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что главный минус при введении налога на добавленную стоимость на зарубежные товары с маркетплейсов — это их неизбежное подорожание до 10%. Товары из Китая, Европы и США станут дороже как минимум на величину вводимого налога.

Ранее минпромторг предложил распространить долгосрочные контракты на маркетплейсы.

