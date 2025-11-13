На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдепе предложили ЕС бороться с «теневым флотом» России

Рубио: борьбу с теневым флотом следует вести Европе из-за близости к России
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Бороться с «теневым флотом» (танкерами, перевозящими российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции) следует европейским странам. Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Марко Рубио.

Дипломат отметил, что «теневой флот» появился из-за санкций против РФ и Вашингтон заинтересован в том, чтобы они работали.

«Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с «теневым флотом». Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним», — сказал Рубио.

23 октября Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Меры впервые затронули российский газовый сектор и ограничили перемещение российских дипломатов. Европейским компаниям запретили организовывать туры в России, а россиянам решили блокировать операции с криптовалютой. Под ограничения попали и 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящие российскую нефть. Министерство иностранных дел Эстонии предупредило, что в ЕС уже готовят 20-й пакет санкций против России.

Ранее сообщалось, что Китай создает «теневой флот» для поставок российского газа из Арктики.

Все новости на тему:
Санкции против России
