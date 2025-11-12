На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупнейший авианосец США вошел в воды Латинской Америки

Авианосец ВМС США Gerald R. Ford вошел в воды Латинской Америки
US Navy Photo

Авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования США, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн. Об этом сообщила пресс-служба военно-морского флота страны, передает Navy Times.

Пентагон 24 октября сообщил, что авианосец и его ударная группа отправятся в регион для поддержки того, что минобороны страны назвало усилиями по борьбе с наркотиками.

«Расширенное присутствие американских сил в зоне ответственности USSOUTHCOM усилит возможности США по обнаружению, мониторингу и пресечению незаконных субъектов и их деятельности, которые ставят под угрозу безопасность и процветание территории Соединенных Штатов, а также нашу безопасность в Западном полушарии», — сказал главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Авианосец присоединился к восьми другим кораблям ВМС США в зоне ответственности USSOUTHCOM, включая Iwo Jima, Fort Lauderdale, San Antonio, Lake Erie, Jason Dunham, Gravely, Stockdale и Wichita. На борту восьми судов находится около 6000 человек личного состава.

В состав ударной группы авианосца Gerald R. Ford входят девять эскадронов восьмого авиакрыла авианосца, эсминцы с управляемым ракетным оружием Bainbridge и Mahan, а также командный корабль противоракетной обороны Winston S. Churchill.

В начале ноября агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты могут начать военную кампанию против Венесуэлы «примерно» с 15 ноября, когда Атлантику пересечет авианосец Gerald R. Ford.

Ранее сообщалось, что Мадуро может уйти в отставку в обмен на амнистию и гарантии.

