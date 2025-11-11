На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подешевела селедка

Экономист Абрамов: сельдь в России подешевела почти на 9% за неделю
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сельдь в российских магазинах подешевела на 8,7% за неделю с 1 по 8 ноября, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек не изменилось и составило 1,9%, как и на прошлой неделе. За неделю снизились цены на сельдь «Матиас» (-8,7%). Выросли цены на бананы (+6,1%) и на яйца Окские категории С1 (+1,9%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек по данным на 8 ноября увеличилось на 12,4% по сравнению с его повышением на 11,5% неделей ранее», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), сок апельсиновый J7 (+42,9%), подсолнечное масло «Олейна» (+33,8%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+30,4%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+29,7%), бюджетные куриные тушки (+18,8%), белый хлеб (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,6%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

За год подешевели сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-13,6%), бананы (-12,5%), яйца «Окские» категории С1 (-12,5%), морковь (-11,5%) и черный чай «Акбар» (-4,9%).

По данным Минэкономразвития, с 28 октября по 5 ноября годовая инфляция в России замедлилась до 7,89 с 8,13% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало подсолнечное масло.

