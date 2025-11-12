На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский эксперт оценил последствия от перехода Армении на зерно Украины

Преподаватель Первушин: для России нет рисков в случае отказа Армении от зерна
true
true
true
close
Shutterstock

Возможный переход Армении на украинское зерно для России не несет рисков. Об этом в интервью ТАСС сообщил преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

По его словам, в случае принятия подобного решения, Ереван лишится части продовольственного суверенитета и поставит страну в зависимость от Евросоюза.

«Для России в этой истории ничего драматического нет», — заявил Первушин.

Преподаватель добавил, что на мировом рынке зерна наблюдается дефицит и спрос на российскую пшеницу всегда будет, включая Турцию, Египет и страны Азии. Специалист объяснил, что потеря армянского рынка ознаменует еще один шаг в сторону политической демонстрации, а не здравых расчетов. Первушин напомнил, что на данный момент почти весь импорт пшеницы в Армению идет из России, а украинское зерно стоит как минимум в полтора раза дороже.

При этом доставка зерна, по мнению аналитика, представляется практически невозможной из-за трудных транспортных маршрутов, предполагающих проход через несколько границ.

Эксперт рассказал, что многие бывшие советские республики делают выбор не ради выгоды и прагматизма, а для «сиюминутных политических жестов».

12 ноября на портале Службы внешней разведки (СВР) России появилась информация, что армянские власти в стремлении «отвязаться» от России хотят начать покупать часть нужных республике запасов зерна у Украины. В публикации говорилось, что из-за того, что стоимость украинского зерна превышает цену российского аналога, ЕС, который и является инициатором происходящего, придется компенсировать разницу своими средствами и платить Армении «на постоянной основе».

Тем не менее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не планирует отказываться от российского зерна.

Ранее в МИД Армении создали департамент европейской интеграции.

