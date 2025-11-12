На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна доля российских вин на рынке РФ

АВВР: доля российского вина на рынке составляет 63%
Член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в ходе выступления на Российском винодельческом форуме заявил, что доля российских вин в общем объеме продаж составляет 63%. Об этом сообщает ТАСС.

«По данным Минсельхоза России, <...> мы занимаем 63% винного рынка России», — отметил Киселев.

1 ноября владелец винодельни Scarpa Евгений Стржалковский сообщил, что определить хорошее вино можно по ряду признаков, причем еще до того, как вы сделали первый глоток. При этом вкусовая «насмотренность», или дегустационный опыт — это индивидуальный путь, который не должен вызывать стресс.

В конце 2024 года путеводитель «Первый гид. Рестораны и российское вино» опубликовал рейтинг, состоящий из 20 лучших образцов отечественных вин.

В топ-20 вошли вина, разбитые на восемь групп: «игристые 2025», «розовые игристые», «розовые», «недорогие красные», «шардоне», «пино нуары», а также «оранжевые» и «петнаты», набирающие популярность в России.

Ранее выяснилось, что россиянам оказалось трудно купить хорошие российские вина.

