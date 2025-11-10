Маркетплейсы «Яндекс Маркет» и Ozon резко подняли комиссии для продавцов

Два крупнейших маркетплейса синхронно ужесточили условия для продавцов: с 10 ноября 2025 года «Яндекс Маркет» пересмотрел сетку ставок по категориям, а Ozon на 5% повысил плату за продажу относительно тарифов, действовавших с 27 октября. Об этом сообщили в компаниях.

«Яндекс Маркет» сообщил, что стоимость услуги увеличится в большинстве категорий (для части останется прежней или снизится). На отдельных позициях прибавка достигает почти 100%, а местами — десятков раз. В детских товарах по модели FBY (хранение, упаковка и доставка на стороне маркетплейса) комиссия поднимется до 41–43,5 процентного пункта (п.п.) против 17–18 п.п. Выросли ставки и в медицинских приборах (например, стетоскопы и фонендоскопы) — с 14 до 36,5 п.п. Наиболее резкая динамика — в оптике и ортопедии: вместо 2 п.п. теперь до 34,5 п.п. В одежде и обуви тренд схож: детские кроссовки — с 18 до 43,5 п.п., спортивные балетки — с 18 до 38 п.п. При этом площадка напомнила о способах снизить издержки: единый тариф 5% для продаж с витрины и скидка 4–7 п.п. при ускоренной отгрузке с FBS-склада в течение недели.

Ozon одновременно повысил плату за продажу на 5% по всем основным схемам — FBO, FBS (товары хранятся у Ozon, упаковка и доставка — у продавца) и realFBS (продавец сам хранит, упаковывает и доставляет, Ozon дает витрину). Исключение — недорогие товары при FBO и FBS: ставки сохраняются на уровне 14% для позиций до 100 руб. и 20% — для диапазона 100,1–300 руб. Параллельно ретейлер увеличивает на 5% скидки при оплате «OZON Картой» (только для держателей карты).

Оба маркетплейса объяснили изменения ростом издержек и развитием сервиса, рекомендовав продавцам проверить категории и скорректировать цены и ассортимент под новые правила.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин сказал «Газете.Ru», что ожидает волнообразного роста цен на товары Ozon из-за повышения тарифов. По словам экономиста, повышение комиссий в первую очередь ударит по продавцам, поэтому часть издержек неизбежно уйдет в цену для покупателя — ради сохранения маржи. Эффект начнет проявляться сразу после вступления новых правил 10 ноября и будет нарастать, предупредил Мосягин. Дополнительные риски — сужение ассортимента и усиление рыночной концентрации, заключил эксперт.

