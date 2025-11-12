Минфин России впервые разместит гособлигации в юанях

Облигации федерального займа (ОФЗ) России впервые будут размещены в юанях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

Номинальная стоимость одной гособлигации составит 10 тысяч юаней. Всего инвесторам предложат два выпуска ОФЗ со сроками погашения от трех до семи лет и купонным периодом 182 дня.

Отмечается, что техническое размещение произойдет 8 декабря, а ставки купонного периода и объемы эмиссии определят по итогам сбора заявок в Букбилдере Московской биржи, который запланирован на 2 декабря.

Накануне Минфин сообщил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в октябре увеличился на 38,66 млрд рублей и составил 13,201 трлн рублей.

Уточнялось, что на отдельных счетах фонда в Банке России размещены 209,152 млрд китайских юаней и 173,102 кг золота в обезличенной форме.

Общий доход от инвестирования фонда в разрешенные финансовые активы достиг 601,6 млрд рублей, что эквивалентно $7,46 млрд.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще вкладываться в фонды денежного рынка.