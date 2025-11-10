Минфин сообщил о росте ФНБ до 13,2 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в октябре увеличился на 38,66 млрд рублей и составил 13,201 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

В долларовом эквиваленте показатель вырос на 5,1 млрд — до 163,986 млрд $.

По данным ведомства, на 1 ноября 2025 года объем ФНБ составил 13,201 трлн рублей, что эквивалентно 6% прогнозируемого ВВП России. Месяцем ранее фонд оценивался в 13,163 трлн рублей, или 158,841 млрд $.

Ликвидные активы ФНБ, размещенные на банковских счетах в Банке России, достигли 4,158 трлн рублей (51,644 млрд $), что соответствует 1,9% ВВП. В сентябре этот показатель составлял 4,165 трлн рублей (50,26 млрд $).

На отдельных счетах фонда в Банке России размещены 209,152 млрд китайских юаней и 173,102 кг золота в обезличенной форме. Кроме того, 1,287 трлн рублей направлены на депозиты и субординированные депозиты в ВЭБ.РФ, а 3 млрд $ — в долговые обязательства иностранных государств. Еще часть средств инвестирована в ценные бумаги российских эмитентов и размещена на субординированных депозитах в банках.

Совокупный доход от размещения валютных средств ФНБ на счетах Банка России с декабря 2024 года по конец октября 2025 года составил 80,2 млн $, или 6,45 млрд рублей. Общий доход от инвестирования фонда в разрешенные финансовые активы достиг 601,6 млрд рублей, что эквивалентно 7,46 млрд $.

Ранее в России исключили «долговое удушение», как во Франции.