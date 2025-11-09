В ЕК рассказали о реализации плана по отказу от российского газа

ЕК: импорт российского газа в Европу сократится с 19% до 13% в 2025 году

Евросоюз по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа с 19% до 13% в связи с прекращением транзита через Украину. Об этом сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии (ЕК).

«ЕС значительно сократил зависимость от России в части импорта энергоносителей в рамках плана REPowerEU, запущенного в 2022 году», — отметил собеседник агентства.

Он отметил, что импорт газа из России, как сжиженного природного газа (СПГ), так и трубопроводного, сократился с 45% в 2021 году до 19% в 2024-м. Представитель ЕК спрогнозировал дальнейшее сокращение импорта до 13% в 2025 году.

Собеседник агентства также сообщил о сокращении импорта российской нефти в ЕС: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.

До этого замруководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что Россия не обращает внимание на политику ЕС в отношении российских энергоресурсов и перенаправляет поставки газа и нефти, ориентируясь на рынок в целом. По словам Орешкина, в настоящий момент наиболее активный экономический рост наблюдается на Юге и Востоке Азии, в Африке, в Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке. Он отметил, что именно эти рынки станут большой частью мировой экономики в будущем, поэтому Россия перенаправляет свой экспорт туда.

Ранее в ЕК заявили, что не будут покупать газ РФ даже при подписании мирного договора.