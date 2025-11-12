Крупные переводы самому себе по СБП будут расценивать как мошеннические

Крупные переводы самому себе по СБП включат в признаки мошеннических операций

Крупные переводы по СБП самому себе включат в признаки мошеннических операций. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что распространены случаи, когда мошенники убеждают человека перевести себе по СБП средства со счетов в других банках, чтобы им было легче похитить их. С этим и связано нововведение.

По его словам, банки будут это учитывать, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому не совершал переводы в течение шести месяцев.

Центробанк опубликует приказ с новыми признаками мошеннических переводов в ближайшее время. Подозрительным также будут считаться: смена номера телефона для входа в онлайн-банк, использование нетипичного интернет-провайдера.

До этого Росфинмониторинг предупредил, что частые переводы могут привести к блокировке счета банком.

Ранее стало известно, какая сумма на счету не вызовет подозрений у банка.