На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какая сумма на счету не вызовет подозрений у банка

Доцент Асяева: внесение на счет нескольких сотен тыс не привлечет внимание банка
true
true
true
close
Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

На банковский счет можно внести 600-700 тысяч рублей поэтапно, и это не вызовет подозрения у финансовой организации. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева в беседе с агентством «Прайм».

Внимание банка обычно привлекает единовременно внесенная сумма от миллиона рублей и выше, отметила Асяева.

«Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы. Но это не повод для паники», — сказала она.

Эксперт посоветовала вносить сумму постепенно, чтобы свести риски к минимуму. Кроме того, нужно заранее подготовить письменное обращение в банк по поводу происхождения средств, а также доказательства. Например, документ о продаже чего-либо.

4 ноября аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина заявила, что банки стали чаще блокировать счета за переводы между собственными счетами россиян из-за требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями. Она отметила, что блокировки при переводах самому себе случаются нередко, особенно если суммы крупные или операции повторяются слишком часто.

Ранее стало известно, сколько россиян могут столкнуться с блокировкой счета в банке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами