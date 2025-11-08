Стало известно, какая сумма на счету не вызовет подозрений у банка

На банковский счет можно внести 600-700 тысяч рублей поэтапно, и это не вызовет подозрения у финансовой организации. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева в беседе с агентством «Прайм».

Внимание банка обычно привлекает единовременно внесенная сумма от миллиона рублей и выше, отметила Асяева.

«Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы. Но это не повод для паники», — сказала она.

Эксперт посоветовала вносить сумму постепенно, чтобы свести риски к минимуму. Кроме того, нужно заранее подготовить письменное обращение в банк по поводу происхождения средств, а также доказательства. Например, документ о продаже чего-либо.

4 ноября аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина заявила, что банки стали чаще блокировать счета за переводы между собственными счетами россиян из-за требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями. Она отметила, что блокировки при переводах самому себе случаются нередко, особенно если суммы крупные или операции повторяются слишком часто.

