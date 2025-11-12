Юрист объяснила, что делать при появлении кредитного «двойника»

Юрист Ляпунова сообщила, что оспорить чужой долг можно через Госуслуги

В России до сих пор фиксируются случаи, когда на человека записывают чужие долги из-за полного тезки. Руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова в беседе с «Прайм» рассказала, что можно сделать в таких случаях.

Если выяснилось, что на вас по ошибке «повесили» чужую задолженность, необходимо срочно действовать, отметила она. Прежде всего, нужно собрать документы, подтверждающие личность и непричастность к долгу, то есть паспорт, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы.

Далее нужно оперативно оспорить ошибку через официальные каналы. Можно подать заявление через портал «Госуслуги», выбрав опцию «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

Еще один вариант – обратиться через интернет-приемную ФССП на их сайте, указав тему обращения «Я двойник!».

В обращении необходимо описать ситуацию и приложить сканы документов, подтверждающих, что долг вам не принадлежит. На «Госуслугах» заявление рассматривается до 17 дней, обращение через сайт ФССП — примерно за два дня.

В случае если вы понесли убытки из-за чужого долга, вы имеете право требовать компенсацию.

