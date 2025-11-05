На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о возможности банков менять условия кредита

Доцент Заболоцкая: банки имеют право менять условия кредита
Банки могут в одностороннем порядке менять условия кредита. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Виктория Заболоцкая.

Она пояснила, что для одностороннего изменения условий кредита имеются несколько распространенных оснований. Так, изменения предусмотрены условиями кредитного договора или дополнительного соглашения к нему. Кроме того, сам заемщик допустил просрочку платежей. Заемщик также перестал соответствовать критериям для льготного кредитования. И, наконец, заемщик попросил банк о рефинансировании или реструктуризации кредита. В этом случае банк предлагает новые условия.

Заболоцкая подчеркнула, что перед подписанием кредитного договора необходимо внимательно изучить его содержание, до момента подписания активно задавать вопросы кредитному менеджеру по условиям возврата кредита.

1 ноября сообщалось, что российские банки стали чаще интересоваться кредитным рейтингом заемщиков.

Ранее россиян предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок.

