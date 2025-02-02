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Россиянин обогатился на 2 млн рублей из-за ошибки кредитной конторы

Mash: свердловская кредитная контора подарила клиенту 2 млн руб. из-за опечатки
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Shutterstock/Tero Vesalainen

В Свердловской области кредитная контора по ошибке обогатила своего клиента на 2 млн руб., узнал Mash.

Как пишет Telegram-канал, мужчина обратился, чтобы получить деньги на развитие своего дела. При оформлении кредита на 10 млн. руб. под 20% менеджер компании опечатался и указал в договоре «минус двадцать нуль десятых процентов».

По словам юристов клиента, документы оформлены правильно, а виноват в произошедшем сотрудник банка, который составлял договор. Аннулировать соглашение нельзя без согласия клиента.

На прошлой неделе жительница Нижегородской области Наталья Петухова рассказала, что стала заложницей бюрократической ошибки: из-за двойника у нее арестовали квартиру, также на нее повесили долги по кредитам другого человека. По словам потерпевшей, которая в одиночку растит ребенка, ошибка произошла из-за полного совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения с должницей из Москвы. Сначала судебные приставы арестовали счета нижегородки, но она добилась снятия ареста. После этого инспекторы наложили арест на две квартиры.

Ранее стало известно, как часто с россиян пытаются взыскать долг по ошибке.

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