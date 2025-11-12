На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Доля отказов по заявкам на кредиты достигла максимума за год

«Известия»: доля отказов по заявкам на розничные кредиты в октябре достигла 82%
true
true
true
close
Shutterstock/Morakot Kawinchan

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку в октябре достигла самого высокого показателя за 2025 год — 82%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй.

Соответствующий показатель в октябре вырос на 3,7% по сравнению с сентябрем. В прошлом году доля отклоненных заявок составляла 76,4%.

Среди 30 лидирующих по количеству поданных на розничные кредиты заявок регионов наибольшее число отказов зафиксировано в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,4%) и Омской (83,4%) областях, а также в Краснодарском (83,1%) и Алтайском (82,7%) краях.

Меньше всего отказов зафиксировано в Нижегородской (78,2%) и Воронежской (78,2%) областях, Удмуртии (78,4%) и Белгородской области (78,7%).

В Москве показатель составил 79,2%, в Санкт-Петербурге — 79,6%.

Как объяснила инвестиционный советник реестра Банка России Юлия Кузнецова, увеличение доли отказов в розничном кредитовании отражает ужесточение кредитной политики банков, вызванное сочетанием высокой ключевой ставки и роста долговой нагрузки населения.

В сентябре в России заработал механизм периода охлаждения по потребкредитам.

Ранее были названы ситуации, когда россиянам звонит реальный сотрудник банка, а не мошенник.

