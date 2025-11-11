Названы ситуации, когда россиянам звонит реальный сотрудник банка, а не мошенник

В России участились телефонные мошенничества от лица банков. Однако есть ситуации, когда звонок действительно поступает от официального представителя кредитной организации — например, для подтверждения крупных переводов, сказал «Газете.Ru» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Он назвал пять ситуаций, когда звонит настоящий сотрудник банка:

— во-первых, для подтверждения подозрительной операции, если система зафиксировала попытку перевода на сомнительный счет или крупную сумму;

— во-вторых, чтобы сообщить о готовности документов или услуги, например новой карты, кредита или ипотеки;

— в-третьих, для уточнения данных или дополнительной верификации личности;

— в-четвертых, с напоминанием о просрочке по кредиту;

— в-пятых, для участия в опросах или предложениях по акциям, но только если клиент дал на это согласие.

По словам Мехтиева, при этом настоящий специалист никогда не спросит номер карты, PIN, CVV, пароли или коды из SMS. Его цель — подтвердить операцию, а не получить доступ к счету, предупредил эксперт.

Он призвал россиян никому не сообщать коды и пароли из уведомлений. Если сомневаетесь в подлинности звонка, перезвоните по официальному номеру, указанному на сайте или на обороте карты, рекомендовал Мехтиев. По его словам, банк никогда не пугает срочностью и не требует действий «прямо сейчас».

Настоящий сотрудник говорит спокойно и помогает разобраться, а не запугивает — это главное различие, которое помогает вовремя распознать мошенников, заключил Мехтиев.

По данным социологического агентства «Вебер», в феврале 2024 года 69% россиян получали звонки от мошенников под видом службы безопасности банка. По информации «Лаборатории Касперского», в первом квартале 2025 года с «традиционным» телефонным мошенничеством столкнулись 43% россиян.

Ранее россиян предупредили об изменении тактики мошенников этой осенью.