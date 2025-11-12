На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рост реальных зарплат в России практически остановится в 2026 году

«Ивзестия»: в 2026 году реальный заработок россиян увеличится всего на 2,7%
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Рост реальных зарплат россиян в следующем году практически остановится — они увеличатся всего на 2,7%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на макроэкономический опрос Банка России.

По подсчетам ЦБ, номинальная зарплата в 2026 году вырастет на 8,4%. При этом Минэк ожидает повышения зарплат в реальном выражении на 5,7% — в два раза больше.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров объяснил, что расхождение в прогнозах ведомств связано с разными базовыми предпосылками. Он отметил, что Минэк ожидает более быстрое снижение ключевой ставки и инфляции уже во второй половине текущего года. Опрошенные ЦБ аналитики видят риски сохранения высокого роста цен на фоне дефицита кадров и увеличения бюджетных расходов.

Консервативная оценка опрошенных регулятором аналитиков ближе к действительности, подчеркнул Сидоров. По данным Росстата, в январе – августе реальные зарплаты выросли на 4,4%, тогда как Минэк ожидал 6,8%.

В октябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что низкая безработица в России привела к дефициту кадров и росту зарплат, однако это разгоняет инфляцию.

Ранее россиянам назвали основания для пересмотра зарплаты.

