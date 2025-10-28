На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали конкретные основания для пересмотра зарплаты

Владимир Трефилов/РИА Новости

В России работодатели должны регулярно менять уровень зарплаты – для его пересмотра существуют четкие основания, в том числе в законодательных актах. В первую очередь – это индексация, которая должна регулярно проводиться в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги, объяснила в беседе с RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Отметим, что с 1 января 2026 года МРОТ в РФ вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Причем, как уточняет газета «Известия», хотя минимальная сумма оплаты труда в месяц, зарплата сотрудника может быть и ниже, если работник трудится не на полную ставку, работает по совместительству или был в отпуске. В Госдуме также предлагалось установить МРОТ в час для сотрудников, получающих почасовую оплату, однако эта инициатива пока не рассмотрена.

Что касается индексации по уровню инфляции, то она предусмотрена в ТК РФ, однако такая обязанность закреплена не за всеми – она есть у госорганов, органов местного самоуправления, госучреждений, муниципальных организаций. Для остальных работодателей это требование не является обязательным, поэтому аргументом для пересмотра зарплаты оно может быть не для всех, пояснила специалист.

В большинстве случаев существенное изменение зарплаты происходит на основе личного вклада сотрудника в компанию, отметила Ганькина. Так, например, если работник имеет свои амбиции, готов развиваться, то он может поднять эту тему со своим начальником, но желательно заранее подготовиться к разговору.

«Также важно соблюсти одно из правил хорошего делового тона — заранее обозначить повестку и цель встречи, можно назвать ее, — посоветовала эксперт. — Формулируйте свои ожидания корректно, конкретно и профессионально. Вместо: «Я хочу повышения» лучше транслировать следующую позицию: «Я чувствую, что готов к следующему уровню ответственности и хотел бы обсудить возможные шаги для развития».

Она также напомнила, что в некоторых компаниях есть свои внутренние документы, которые предусматривают механизмы повышения уровня зарплаты сотрудников – например, при достижении определенных планов и выполнении поставленных задач. Работники могут ориентироваться на эти документы, чтобы понять, какие шаги нужно выполнить, чтобы достичь желаемого уровня оплаты труда.

Ранее эксперт рассказал о влиянии нового МРОТ на зарплаты и социальные выплаты.

