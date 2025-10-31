На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина назвала минус роста зарплат

Глава ЦБ Набиуллина сообщила, что растущие зарплаты россиян разгоняют инфляцию
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Низкая безработица в России привела к дефициту кадров и росту зарплат, однако это разгоняет инфляцию. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы, передает «Парламентская газета».

Глава Центробанка назвала низкую безработицу «абсолютно большим благом» для любой страны, но в России сложившаяся ситуация переросла в дефицит кадров.

«И мне сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что конкуренция компаний за специалистов ведет к росту заработных плат быстрее увеличения производительности труда. В связи с этим растет инфляция, обесценивая заработок россиян.

До этого главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин сообщил, что инфляция в России сможет опуститься до 4%, только если экономика войдет в рецессию, то есть начнется спад производства, снизится деловая активность и темпы роста. Эксперт уточнил, что без спада в экономике добиться такого уровня инфляции вряд ли получится.

Ранее россиянам назвали основания для пересмотра зарплаты.

