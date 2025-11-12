На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскритиковали беспроцентную ипотеку для рабочих

Аудитор Курдюков: бюджет РФ рискует при массовой ипотеке под 0% для рабочих
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Нулевая ипотека для работников российских заводов грозит колоссальной нагрузкой на российский бюджет, сказал «Газете.Ru» директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.

«Данная инициатива сомнительна с точки зрения сложности ее реализации. Как минимум не указаны хоть какие-то критерии, по которым можно было бы понять, кто работает на «заводе». Проблема дефицита кадров существует не только среди «заводчан», но и на иных, смежных направлениях. Введение нулевой процентной ставки «почти для всех» — это колоссальная нагрузка на бюджет, а бюджет последние несколько лет в России дефицитный, что не дает какого-либо маневра для увеличения расходной части. Аналог такого рода льготной ипотеки был закрыт несколько лет назад», — отметил Курдюков.

По его мнению, возможна доработка этой инициативы для точечного стимулирования рабочих, чтобы текущие сотрудники не уходили из жизненно важных для государства отраслей. И даже в этом случае инициатива, скорее всего, уменьшит отток кадров, чем будет стимулировать смену профессии и дополнительный приток квалифицированных работников на заводы, уверен Курдюков.

В октябре 2025 года в России предложили запустить программу беспроцентной ипотеки для сотрудников промышленных предприятий. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. По его словам, поддержка работников заводов через доступное жилье поможет закрепить кадры на производстве и повысить привлекательность профессий в реальном секторе экономики. Политик отметил, что сейчас многие специалисты уходят из отрасли из-за высокой кредитной нагрузки и невозможности приобрести жилье на стандартных условиях.

Ранее в Госдуме выступили против семейной ипотеки под 12%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами