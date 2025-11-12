В России раскритиковали беспроцентную ипотеку для рабочих

Нулевая ипотека для работников российских заводов грозит колоссальной нагрузкой на российский бюджет, сказал «Газете.Ru» директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.

«Данная инициатива сомнительна с точки зрения сложности ее реализации. Как минимум не указаны хоть какие-то критерии, по которым можно было бы понять, кто работает на «заводе». Проблема дефицита кадров существует не только среди «заводчан», но и на иных, смежных направлениях. Введение нулевой процентной ставки «почти для всех» — это колоссальная нагрузка на бюджет, а бюджет последние несколько лет в России дефицитный, что не дает какого-либо маневра для увеличения расходной части. Аналог такого рода льготной ипотеки был закрыт несколько лет назад», — отметил Курдюков.

По его мнению, возможна доработка этой инициативы для точечного стимулирования рабочих, чтобы текущие сотрудники не уходили из жизненно важных для государства отраслей. И даже в этом случае инициатива, скорее всего, уменьшит отток кадров, чем будет стимулировать смену профессии и дополнительный приток квалифицированных работников на заводы, уверен Курдюков.

В октябре 2025 года в России предложили запустить программу беспроцентной ипотеки для сотрудников промышленных предприятий. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. По его словам, поддержка работников заводов через доступное жилье поможет закрепить кадры на производстве и повысить привлекательность профессий в реальном секторе экономики. Политик отметил, что сейчас многие специалисты уходят из отрасли из-за высокой кредитной нагрузки и невозможности приобрести жилье на стандартных условиях.

Ранее в Госдуме выступили против семейной ипотеки под 12%.