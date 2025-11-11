«Могли бы потратить на ребенка»: в Госдуме против семейной ипотеки под 12%

Сейчас большинство молодых семей не заводят даже первого ребенка именно по причине того, что им просто негде жить. При повышении ставки по семейной ипотеке до 12% россияне просто не будут заводить детей, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя соответствующую инициативу.

«В молодых семьях доходы обычно небольшие. Получается, что именно эту категорию мы лишаем практически единственной возможности приобрести свое жилье. Разрыв ежемесячного платежа при ставке в 6% и 10% — очень ощутимый для молодых родителей. Деньги, которые им надо будет отдавать банку, они могли бы потратить на ребенка. Но вместо того, чтобы заниматься малышом, обоим родителям, вероятнее всего, придется поскорее выйти на работу и думать только о кредитных обязательствах. И там уж будет не до второго», — заключил Аксененко.

По его словам, непонятно, как дифференцированная ставка по уже оформленной семейной ипотеке будет меняться при рождении каждого следующего ребенка.

Аксененко полагает, что изменения в программах льготных семейных ипотек действительно ожидают нашу страну в ближайшем будущем. Какими именно они будут — пока вопрос, подчеркнул парлаиментарий. По его мнению, дифференцированная ставка в целом — неплохой механизм, если четко его проработать.

«Пока не понятно, будет ли ставка меняться при рождении каждого последующего ребенка на уже оформленную ипотеку? Например, семья с одним ребенком взяла квартиру под 10%. Через год в семье родился еще один малыш. Ставку снизят на оставшийся период до 6%? А потом при рождении третьего – до 4%? Получат ли снижение до 4% те семьи, которые уже выплачивают ипотеку и у них двое, трое и более детей?», — отметил Аксененко.

По его мнению, необходимо продумать справедливость предложенной системы. «Иначе семьи зададут резонный вопрос — а кому сделали лучше, если ничего не поменяется в реальности?», — подчеркнул депутат.

Ставку по семейной ипотеке в России могут поднять до 12%. Депутат Госдумы Анатолия Аксакова 11 ноября заявил, что обсуждаются уровни 4%, 6%, а также 10% или 12%: для семей с одним ребенком — 10% либо 12%, при рождении второго — 6%, третьего — 4%. По его словам, закон о дифференцированных ставках планируют принять уже в этом году.

Ранее сообщалось, что только 1% опрошенных россиян заметил снижение ставок по ипотеке.