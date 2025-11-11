Эксперт объяснил, зачем McDonald's зарегистрировал товарные знаки в России

Эксперт рынка франшиз Юрий Богомолов в интервью aif.ru прокомментировал новость о том, что McDonald's Corporation зарегистрировала в России товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка». По словам специалиста, данный шаг имеет правовое обоснование.

«Эти наименования уже действовали в России. Часть прав на них, по официальным данным, истекает в 2027 году. Подозрительного в том, что фирма подает документы заранее, тоже ничего нет, учитывая, сколько времени уходит на процесс регистрации. Заявления были поданы «Макдональдсом» еще в 2024 году. Почти год назад», — пояснил Богомолов.

По его мнению, шансы на возвращение McDonald's в Россию есть, но они не высоки.

О регистрации McDonald's Corporation товарных знаков в РФ стало известно накануне.

Американская сеть ресторанов быстрого питания объявила о своем уходе из России 16 мая 2022 года после приостановления работы и закрытия ресторанов. 12 июня того же года преемницей «Макдональдса» стала сеть «Вкусно — и точка».

Ранее сообщалось, что McDonald's может потерять право более чем на 10 товарных знаков в России.