Макдоналдс зарегистрировал товарный знак «Биг Тейсти»

Осторожно, Москва: Макдональдс получил в России права на Биг Тейсти
McDonald's

Американская компания McDonald's Corporation получила в Роспатенте права на товарный знак «Биг Тейсти». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Согласно имеющимся материалам, американская компания Макдоналдс зарегистрировала товарный знак «Биг Тейсти» по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №30, что позволяет производить и продавать под этим брендом бургеры», — сказано в посте.

Также компания зарегистрировала бренд «МакДоставка». По информации Роспатента, компания получила исключительные права на этот бренд до 2034 года, заключает канал.

В августе этого года стало известно, что McDonald's Corporation получила права на товарный знак MCMUFFIN, срок действия исключительного права будет действовать до конца 2034 года.

Американская сеть ресторанов быстрого питания объявила о своем уходе из России 16 мая 2022 года после приостановления работы и закрытия ресторанов. 12 июня того же года преемницей «Макдональдса» стала сеть «Вкусно – и точка».

Ранее сообщалось, что цены на фастфуд в России выросли на 20–25% за год.

