Экономист допустил, что россияне вернутся к наличным на фоне политики ЦБ

Экономист Коган: россияне вернутся к наличным деньгам из-за жесткой политики ЦБ
Depositphotos

Экономист Евгений Коган в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление аналитика финансового маркетплейса Банки.ру Эрянии Бочкиной о том, что Банк России рекомендует финансовым организациям обращать внимание на денежные переводы от 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, поскольку они могут быть подозрительными.

Такая политика регулятора, по мнению эксперта, связана с налогами.

«В России много людей, которые ведут ту или иную деятельность и уклоняются от налогов. В результате получается так, что человек официально зарабатывает мало, но в то же время на его счетах наблюдаются большие денежные обороты. Власти ищут варианты пополнить казну и смотрят, кто нарушает закон, сдавая, например, в аренду квартиру», — пояснил Коган.

Он допустил, что в связи с вышеизложенным, доля наличных платежей в России будет расти.

Как отмечает Бочкина, крупные суммы — далеко не главный критерий. Банки могут посчитать подозрительной даже небольшую транзакцию, если она характерна для отмывания денег, мошенничества или «дропперских» операций.

Также, по ее словам, привлекает внимание банков и количество операций с физлицами — более 30 переводов в день.

Ранее эксперт рассказал о мошеннической схеме с налоговыми вычетами.

