Эксперт назвал сумму перевода, которую банки считают подозрительной

Эксперт Бочкина: банки считают подозрительными переводы от 100 000 рублей в день
Depositphotos

Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина рассказала, какую сумму переводов банки считают подозрительной. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, Банк России рекомендует финансовым организациям обращать внимание на операции от 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.

Бочкина подчеркнула, что это далеко не главный критерий. Банки могут посчитать подозрительной даже небольшую сумму, если она характерна для отмывания денег, мошенничества или «дропперских» операций.

Также привлекает внимание банков и количество операций с физлицами — более 30 транзакций в день.

«Очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность и означает, что счет служит «коридором» для передачи денег дальше», — пояснила Бочкина.

8 ноября доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева рассказала, что на банковский счет можно внести 600-700 тысяч рублей поэтапно, и это не вызовет подозрения у финансовой организации.

Ранее стало известно, сколько россиян могут столкнуться с блокировкой счета в банке.

