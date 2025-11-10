«Важна роль США»: Россия побеждает в конкуренции за рынки сбыта зерна в Китае

Россия активно углубляет сотрудничество с азиатскими странами, в том числе расширяется доступ отечественного зерна на китайский рынок. Это направление имеет огромный потенциал, а успех во многом зависит от геополитической ситуации, включая торговые отношения Пекина с Вашингтоном, которые могут обеспечить получение квоты на беспошлинный импорт зерна, объяснила 360.ru консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

Рынок Китая на сегодняшний день входит в пятерку импортеров российского зерна, список продукции по отгрузкам состоит из 22 сельхозкультур. При этом полностью освоить рынок КНР, за который ведется конкуренция, нелегко, так как условия торговли постоянно колеблются, отметила специалист. В пример она привела статистику, согласно которой за 2024 год поставки яровой пшеницы в Китай выросли в два раза, а ячменя – на 43%, однако при этом экспорт пшеницы сократился до 3,8 млн долларов.

«Эта изменчивость наглядно демонстрирует, что потенциал рынка огромен, но его реализация пока неустойчива», — пояснила Бережная.

Она напомнила о достигнутом на днях соглашении о начале поставок в Китай пшеничных отрубей и маша, напомнив, что также ведутся переговоры о допуске еще 20 видов продукции, включая ячмень и озимую пшеницу. В этом направлении решающую роль играет геополитика, в частности – торговые отношения Китая с США, отметила эксперт. За рынки сбыта сельхозпродукции ведется конкуренция, на фоне усложнения отношений Пекина и Вашингтона Китай уже приостановил закупку американской сои, что потенциально открывает для РФ новые возможности, считает Бережная.

«Успех будет зависеть не только от экономической эффективности российского зерна, но и от прочности двусторонних отношений. Ключевая задача на этом направлении ― получение от Китая квоты на беспошлинный импорт зерна, что кардинально улучшит условия для наших поставщиков», — подчеркнула специалист.

По ее словам, России в этой сфере предстоит решить несколько ключевых проблем, в том числе – вопрос логистики, так как отгрузка зерна из портов Дальнего Востока осложняется недостаточной инфраструктурой. Кроме того, пока у РФ нет явных преимуществ над другими поставщиками – Канадой и Австралией. Среди плюсов – более выгодная цена, но необходимо также повысить стандарты качества продукции для победы в конкуренции за китайский рынок, заключила Бережная.

Напомним, недавно Россия подготовила ряд инициатив по наращиванию товарооборота с Китаем, в том числе рассчитывает на открытие рынка для поставок топливных пеллет и снятие ограничений на экспорт озимых пшеницы и ячменя.

Позднее стало известно, что за сентябрь Китай импортировал российскую пшеницу на максимальную с ноября 2024 года сумму $1,293 млн. По сравнению с предыдущим месяцем импорт увеличился в 73 раза. Помимо пшеницы, заметную динамику также показал ячмень — его экспорт в КНР растет четыре месяца подряд. В сентябре объемы поставок в денежном выражении выросли на треть, до $9,84 млн. Кроме того, увеличились отгрузки овса — до $3,267 млн. В целом за сентябрь КНР нарастила покупки российского зерна на 13,3%, до $24,1 млн. В годовом выражении импорт сократился в полтора раза.

Ранее сообщалось, что Россия планирует купить суда для перевозки зерна в Китае, чтобы сэкономить.