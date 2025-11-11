На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономисты: ежегодная индексация зарплат уничтожит бизнес и вызовет безработицу

Экономист Корнеев: ежегодная индексация зарплат уничтожит бизнес в РФ
В России предлагают ввести ежегодную индексацию зарплат на уровень не ниже инфляции. Предполагается, что у компаний появится такое же обязательство, которое сегодня уже действует в отношении бюджетников – врачей, учителей и так далее. Однако для бизнеса это будет губительный подход, который заставит компании увольнять сотрудников, ударит по предпринимателям и, в конечном итоге, приведет к безработице, заявил 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

Сегодня частные компании не должны ориентироваться на какой-то общий показатель при пересмотре зарплат сотрудников – в ТК РФ не закреплены обязанность и размер индексации. В связи с этим обычно работодатели повышают оклады определенным сотрудникам, которых ценят и не хотят потерять, отметил эксперт.

Что касается предлагаемых мер, то это, по мнению Корнеева, не более чем популизм, причем он создает риски негативной ситуации на рынке труда.

«Если бы у нас была единая централизованная экономика, всем компаниям средства на индексацию поступали бы автоматически, — заявил экономист. — Также нововведение станет просто дополнительным налогом на предприятие и с ним справятся далеко не все. Это уже искусственный механизм выбивания коммерческих предприятий из добросовестной конкуренции».

Его поддержала вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер, подчеркнув, что предлагаемые меры – это просто способ повысить нагрузку на работодателей с целью пополнения казны. По ее мнению, неизбежно обязательная индексация приведет к необходимости оптимизировать штат, что спровоцирует безработицу. Причем предложение об индексации звучит на фоне того, что налог на прибыль увеличивается с 20% до 25%, а для субъектов малого бизнеса отменяют страховые льготы.

«Кроме того, за работодателями уже следит налоговая инспекция. Она смотрит, чтобы средняя зарплата в организациях была не ниже средней зарплаты по региону», — подчеркнула Хайдер.

Она предложила доработать законопроект, обязав работодателей индексировать зарплаты не на уровень инфляции, а на размер повышения МРОТ – такой подход будет для компаний посилен, заключила эксперт.

Напомним, с инициативой закрепить в ТК РФ обязанность работодателей проводить ежегодную индексацию зарплат выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как отметил депутат, индексация должна проводиться ежегодно не ранее 1 февраля, после подсчета реальной инфляции за предыдущий год. Это позволит сохранить покупательную способность заработных плат.

Ранее в России сочли нереализуемой идею обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе.

