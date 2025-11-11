На взлетно-посадочной полосе финского аэродрома будут кататься на коньках

Одна из взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродрома финского города Нуммела, который расположен на юге страны, будет перепрофилирована в зимний каток. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерской службе Финляндии.

В ведомстве пояснили, что имеющая длину около 700 метров ВПП до 1 апреля следующего года будет превращена в трассу для катания на коньках. Ранее эта полоса часто использовалась для занятий по планеризму, а также для тренировочных полетов на легких и сверхлегких самолетах.

27 октября стало известно, что финский аэропорт Лаппеэнранта перестанет обслуживать пассажирские рейсы из-за отсутствия российских туристов. Аэропорт планируют закрыть с 30 октября по 31 декабря. Власти Финляндии разрабатывают план окончательного прекращения работы аэропорта и строительства на его месте жилых зданий.

15 сентября финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен рассказал, что после разрыва отношений Хельсинки и Москвы приграничные с РФ населенные пункты Финляндии резко начали терять население. По его словам, такие города, как Иматра и Лаппеэнранта, а также территории севернее, испытывают серьезный экономический кризис.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует обложить пошлинами весь импорт из России.