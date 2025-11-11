На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы плюсы и минусы оплаты домашнего труда женам

Экономист Мосягин: плата за домашний труд вызовет споры и рост бюрократии
true
true
true
close
Freepik.com

Введение в России платы женам за труд мужьями повлечет рост бюрократии и налогов, недопонимание и споры в семье. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

«К возможным сложностям следует отнести значительное увеличение административной нагрузки на семьи, связанной с необходимостью ведения формального учета и перераспределения средств, что может привести к росту бюрократии. Существует также риск создания дополнительного налогового бремени и увеличения транзакционных издержек для домохозяйств. Важным аспектом является и проблема объективной рыночной оценки разнородных видов домашней работы, что может вызвать спорные ситуации и непонимание внутри семьи. Данный вопрос требует глубокой проработки и широкого общественного консенсуса», — отметил Мосягин.

По его словам, реализация этой инициативы сопряжена с созданием сложного административного и фискального механизма, что делает ее маловероятной в 2025-2026 годах без предварительного всестороннего обсуждения.

К плюсам предложения Мосягин отнес повышение прозрачности вклада каждого члена семьи в общее благосостояние и формальное признание стоимости домашнего труда. По мнению экономиста, это также может способствовать повышению финансовой самостоятельности лиц, занимающихся ведением домашнего хозяйства, и послужить инструментом для более взвешенного подхода к распределению семейных финансов. Кроме того, подобная практика могла бы стать элементом финансовой стратегии, позволяющим накапливать официальный стаж и пенсионные баллы, заключил экономист.

В России нужно обязать мужчин выплачивать женщинам компенсацию за домашний труд. Невидимая работа по дому экономит мужчинам сотни тысяч рублей в месяц, а общественный запрос смещается к равноправию и партнерству. «Обязательные выплаты — не подачка, а справедливая оплата труда», заявила в интервью изданию «Абзац» психолог и политический консультант Александра Миллер 6 ноября.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об установлении выплаты домохозяйкам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами