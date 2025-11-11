Названы плюсы и минусы оплаты домашнего труда женам

Введение в России платы женам за труд мужьями повлечет рост бюрократии и налогов, недопонимание и споры в семье. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

«К возможным сложностям следует отнести значительное увеличение административной нагрузки на семьи, связанной с необходимостью ведения формального учета и перераспределения средств, что может привести к росту бюрократии. Существует также риск создания дополнительного налогового бремени и увеличения транзакционных издержек для домохозяйств. Важным аспектом является и проблема объективной рыночной оценки разнородных видов домашней работы, что может вызвать спорные ситуации и непонимание внутри семьи. Данный вопрос требует глубокой проработки и широкого общественного консенсуса», — отметил Мосягин.

По его словам, реализация этой инициативы сопряжена с созданием сложного административного и фискального механизма, что делает ее маловероятной в 2025-2026 годах без предварительного всестороннего обсуждения.

К плюсам предложения Мосягин отнес повышение прозрачности вклада каждого члена семьи в общее благосостояние и формальное признание стоимости домашнего труда. По мнению экономиста, это также может способствовать повышению финансовой самостоятельности лиц, занимающихся ведением домашнего хозяйства, и послужить инструментом для более взвешенного подхода к распределению семейных финансов. Кроме того, подобная практика могла бы стать элементом финансовой стратегии, позволяющим накапливать официальный стаж и пенсионные баллы, заключил экономист.

В России нужно обязать мужчин выплачивать женщинам компенсацию за домашний труд. Невидимая работа по дому экономит мужчинам сотни тысяч рублей в месяц, а общественный запрос смещается к равноправию и партнерству. «Обязательные выплаты — не подачка, а справедливая оплата труда», заявила в интервью изданию «Абзац» психолог и политический консультант Александра Миллер 6 ноября.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об установлении выплаты домохозяйкам.