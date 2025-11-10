Сеть аптек экс-сенатора Шпигеля оценена в 1,1 млрд рублей

Имущество сети аптек «Фармация» семьи бывшего члена Совета федерации Бориса Шпигеля оценено в 1,14 млрд руб. Эти данные содержатся в реестре «Федресурс».

ОАО «Фармация» входит в группу компаний (ГК) «Биотэк» Шпигелей. Спор о несостоятельности фармсети начался в декабре 2022 года по иску банка «Санкт-Петербург». Задолженность перед кредитором составила около 100 млн руб.

Иск банк подал спустя полтора года после ареста супругов Бориса и Евгении Шпигель по делу о коррупции. По информации следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля взятку для заключения госконтрактов с компанией ОАО «Фармация».

25 января 2024 года суд приговорил экс-сенатора к 11 годам колонии. Соответствующее решение принял Измайловский районный суд Москвы. При этом инстанция приговорила предпринимателя не только к лишению свободы, но и обязала выплатить штраф в размере более 450 млн руб.

5 ноября Шпигель по ходатайству прокуратуры был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, и покинул следственный изолятор «Матросская Тишина» для последующей госпитализации.

Ранее врио главы Пензенской области расформировал правительство региона.