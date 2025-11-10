На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сеть аптек экс-сенатора Шпигеля оценена в 1,1 млрд рублей

Признанная банкротом сеть аптек семьи Шпигеля «Фармация» оценена в 1,1 млрд руб.
true
true
true
close
РИА Новости

Имущество сети аптек «Фармация» семьи бывшего члена Совета федерации Бориса Шпигеля оценено в 1,14 млрд руб. Эти данные содержатся в реестре «Федресурс».

ОАО «Фармация» входит в группу компаний (ГК) «Биотэк» Шпигелей. Спор о несостоятельности фармсети начался в декабре 2022 года по иску банка «Санкт-Петербург». Задолженность перед кредитором составила около 100 млн руб.

Иск банк подал спустя полтора года после ареста супругов Бориса и Евгении Шпигель по делу о коррупции. По информации следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля взятку для заключения госконтрактов с компанией ОАО «Фармация».

25 января 2024 года суд приговорил экс-сенатора к 11 годам колонии. Соответствующее решение принял Измайловский районный суд Москвы. При этом инстанция приговорила предпринимателя не только к лишению свободы, но и обязала выплатить штраф в размере более 450 млн руб.

5 ноября Шпигель по ходатайству прокуратуры был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, и покинул следственный изолятор «Матросская Тишина» для последующей госпитализации.

Ранее врио главы Пензенской области расформировал правительство региона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами