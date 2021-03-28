Врио главы Пензенской области расформировал правительство региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление об отставке правительства. Соответствующий документ размещен на сайте регионального правительства.

«Объявить об отставке Правительства Пензенской области», — говорится в документе.

Этим же постановлением членам правительства поручено исполнять свои полномочия до формирования нового правительства.

26 марта президент России Владимир Путин назначил Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Его предшественник Иван Белозерцев был уволен в связи с утратой доверия, после чего в отставку ушло правительство региона. Впоследствии Мельниченко сообщил о намерении участвовать в предстоящих выборах главы области.

Белозерцев был арестован по делу о взятке в размере 31 млн руб. Также были арестованы пятеро фигурантов дела, подозреваемых в даче взятки губернатору: глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.