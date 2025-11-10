На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о возвращении российского «теневого флота» в Баренцево море

High North News: суда теневого флота России возвращаются в Баренцево море
true
true
true
close
Depositphotos

В связи с покрытием большей части Северного морского пути льдом суда «теневого флота» России снова бороздят незамерзающие воды Баренцева моря. Об этом сообщает издание High North News.

«Большую часть лета российский «теневой флот» с СПГ (сжиженным природным газом. — «Газета.Ru») держался вдали от арктических вод Норвегии. С возвращением зимних льдов, закрывающих большую часть Северного морского пути, первые «теневые» суда возвращаются в Норвежское и Баренцево моря», — сказано в публикации.

В конце октября Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций, в который вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, санкции против еще 117 судов «теневого флота», пяти российских банков, 21 физического лица. Кроме того, ввели ограничения на поездки российских дипломатов.

Россия в ответ на новый санкционный пакет ЕС существенно расширила «стоп-лист» представителей сообщества.

Ранее Евросоюз обновил рекорд по импорту российского СПГ.

